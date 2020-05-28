Президент США Дональд Трамп має намір сьогодні, 28 травня, підписати спеціальний закон про соцмережі. Що він передбачає - не уточнюється.

Про це повідомляє Financial Post, посилаючись на інсайдерів в Білому домі.

“Президент США Дональд Трамп підпише в четвер указ про компанії, які володіють соціальними мережами”, – йдеться в повідомленні.

Що саме передбачає президентський указ і на яких правових підставах можливе регулювання соцмереж – не уточнюється.

У США президентський указ не може заблокувати соцмережі, оскільки президент не має повноважень, щоб регулювати це питання в односторонньому порядку. Такі повноваження є у Конгресу і Федеральної комісії зв’язку.

Американський союз громадянських свобод заявив, що перша поправка до Конституції США обмежує будь-які дії, які Трамп може зробити для регулювання соціальних платформ.

Інтернет-асоціація, до складу якої входять Twitter і Facebook, заявила, що онлайн-платформи не мають політичної упередженості.