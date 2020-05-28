Про це повідомляє Financial Post, посилаючись на інсайдерів в Білому домі.
“Президент США Дональд Трамп підпише в четвер указ про компанії, які володіють соціальними мережами”, – йдеться в повідомленні.
Що саме передбачає президентський указ і на яких правових підставах можливе регулювання соцмереж – не уточнюється.
У США президентський указ не може заблокувати соцмережі, оскільки президент не має повноважень, щоб регулювати це питання в односторонньому порядку. Такі повноваження є у Конгресу і Федеральної комісії зв’язку.
Американський союз громадянських свобод заявив, що перша поправка до Конституції США обмежує будь-які дії, які Трамп може зробити для регулювання соціальних платформ.
Інтернет-асоціація, до складу якої входять Twitter і Facebook, заявила, що онлайн-платформи не мають політичної упередженості.
- Соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа, як такі, в яких може бути фейкова інформація.
- У відповідь Трамп пригрозив закрити в країні соціальні мережі через імовірне шахрайство на виборах.