Про це він написав у своєму Twitter.

“71 млн законних голосів. Рекорд для чинного президента!”, – зазначив Трамп.

“Спостерігачів не допускали до підрахунку голосів. Я переміг на виборах, отримавши 71 млн законних голосів. Відбувалися погані речі, які нашим спостерігачам не давали побачити. Такого раніше ніколи не відбувалося. Мільйони поштових бюлетенів були відправлені людьми, які ніколи про це не просили!” , – додав він.

Варто відзначити, що в Twitter маркували цей пост про фальсифікацію виборів як суперечливий.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter позначила як недостовірні понад третину твітів Дональда Трампа, які він написав з дня проведення виборів, 3 листопада.

Тим часом штаб Трампа знову нагадав про збір коштів “для захисту результатів виборів”.

“Ці вибори ще не закінчилися. Нам ще належить пройти довгий шлях, і президенту Трампу потрібно, щоб ви активізувалися і приєдналися до Групи із захисту виборів. Пожертвуйте і приєднуйтесь зараз”, – йдеться в повідомленні.

Раніше Трамп у своїй заяві оголосив, що через суд має намір домагатися справедливості при підрахунку підсумків президентських виборів у США.

Згідно з даними телеканалу CNN, Дональд Трамп набирає понад 70,3 млн голосів виборців, а його суперник Джо Байден – 74,5 млн.