Covid-19 Україна

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Трамп нарешті підписав пакет заходів з підтримки економіки під час епідемії

Президент США Дональд Трамп підписав пакет заходів з підтримки економіки під час епідемії коронавируса на суму 2,3 трильйона доларів. Цей пакет - частина бюджету США на 2021 рік.

Понеділок, 28 грудня 2020, 09:21

Про це повідомляє телеканал CNN.

Завдяки цьому пакету допомоги на 900 мільярдів доларів, мільйони американців зможуть отримати допомогу по безробіттю. За оцінками, 12 мільйонів чоловік тепер будуть отримувати допомогу ще на 11 тижнів. Крім того, до середини березня всі ті, хто отримує допомогу з безробіття, будуть отримувати щотижневе федеральне допомогу на 300 доларів.

Варто відзначити, що Трамп затягував підписання цього важливого документа.

Пакет про допомогу під час епідемії COVID-19 був прийнятий Конгресом минулого понеділка і був доставлений в Мар-а-Лаго ( “зимовий Білий дім”) в четвер на підпис Трампу. Але під час обговорення пакета Трамп поскаржився на те, що документом передбачено прямі виплати в розмірі 600 доларів, а Трамп хотів по 2000 доларів.

У неділю група з 11 сенаторів і членів Палати представників звернулася до президента з проханням підписати бюджет або накласти вето на нього.

В той же день ввечері Трамп повідомив, що підписав законопроект тільки після того, як заручився зобов’язанням Сенату розглянути збільшення виплат з 600 до 2000 доларів.

  • Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп закликав Конгрес внести поправки в законопроект про допомогу у зв’язку з коронавірусом на суму 900 мільярдів доларів, який включає в себе прямі виплати всім американцям. Трамп заявив, що в документ слід внести поправки, збільшивши суму індивідуальної фінансової допомоги.
Теги: Дональд Трамп

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