Про це він написав у Тwitter.

Він в черговий раз назвав Джо Байдена і Демократичну партію корумпованими, зазначивши, що ті використовують проблему з пандемією коронавірусу в особистих цілях.

Так, Трамп стверджує, що демократи намагаються використовувати закриття шкіл в політичних цілях, оскільки вже в листопаді відбудуться президентські вибори.

“Школи повинні відкритися восени”, – написав Трамп.

  • Відеохостинг YouTube та соціальна мережа Facebook проведуть онлайн-випускні для школярів і студентів, які змушені перебувати вдома на карантині.