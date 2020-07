Про це він написав у Тwitter.

Він в черговий раз назвав Джо Байдена і Демократичну партію корумпованими, зазначивши, що ті використовують проблему з пандемією коронавірусу в особистих цілях.

Так, Трамп стверджує, що демократи намагаються використовувати закриття шкіл в політичних цілях, оскільки вже в листопаді відбудуться президентські вибори.

Corrupt Joe Biden and the Democrats don’t want to open schools in the Fall for political reasons, not for health reasons! They think it will help them in November. Wrong, the people get it!

