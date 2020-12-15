Президент США Дональд Трамп, який часто зображав протестувальників-лібералів "головорізами" та "терористами", тепер замовчує про прояви насильства з боку своїх прихильників.

Про це йдеться в статті Юджина Скотта для газети Washington Post.

Як повідомлялося раніше, днями Верховний суд США відхилив позов Техасу щодо невизнання підсумків президентських виборів у ряді штатів.

Після цього тисячі обурених прихильників Трампа влаштували протести у Вашингтоні та інших містах. Масові заходи були заплановані на минулі вихідні, проте ще до організованих протестів прихильники Трампа влаштовували бійки в місті. Наприклад, надходили повідомлення про бійки в п’ятницю ввечері біля Black Lives Matter Plaza (пішохідна ділянка, що йде від парку Лафаєт, де розташований Білий дім).

В суботу тисячі прихильників Трампа вийшли на вулиці. Попри епідемію COVID-19, протестувальники були переважно без масок. Вони заявили про свою недовіру до перемоги Джо Байдена, засобів масової інформації та навіть Республіканської партії.

Також на вулиці вийшли їхні опоненти, прихильники Байдена. З настанням ночі ситуація загострилася. Попри значну присутність поліції, яка відштовхувала провокаторів, розганяла протестувальників газовими балончиками, вибудовувала між групами живі кордони, по всьому місту не вщухали бійки.

Зокрема, щонайменше чотири людини отримали ножові поранення біля бару, відомого як місце збору Proud Boys (шовіністична група, відома своїм зв’язком з білим націоналізмом, підтримує Трампа). Зафіксовані й випадки вогнепальних поранень.

Скотт наголошує, що те, що відбувалося на вихідних, — не перший випадок, коли прихильники Трампа вдаються до насильства

“Під час виборів 2016 року було декілька інцидентів, коли члени бази тодішнього кандидата нападали на представників ЗМІ та тих, хто протестував проти політики Трампа. І Трамп часто їх підбурював, навіть одного разу сказавши, що сам хотів би вдарити протестувальника по обличчю”, — пише Скотт.

Примітно, що чималу частину цього року Трамп та республіканці публічно засуджували тих, хто брав участь у протестах проти расизму та поліційної агресії, змальовуючи їх як “агресивних демонстрантів” та навіть “терористів”.

Трамп навіть зробив залякування мешканців передмістя розповідями про агресивну поведінку протестувальників проти расизму елементом своєї передвиборчої кампанії, зазначає Скотт.

“Велика частина його роботи з виборцями в передмісті була заснована на розпалюванні страху, що дуже часто не підкріплювалося дійсністю протестів. Але це не завадило спробам Трампа, його товаришів-республіканців і консервативних ЗМІ асоціювати ліберальних активістів з насильством”, — пише репортер.

Але тепер, коли насильство, судячи з усього, стає частиною протестів прихильників Трампа, президент і інші республіканці мовчать. І його опоненти тепер сприймають це мовчання як підтримку таких дій.

“Навіть якщо це не той випадок, коли Трамп підтримує насильницькі дії своїх послідовників, його нездатність висловити це ще раз підтвердить думку про нього, якої дотримуються його критики: Трампа не так вже турбують “закон і порядок” та бути “жорстким проти злочинності”, коли ці погані вчинки вчинені кимось з його племені. Поки ті, хто причетний до фізичних порушень, демонструють свою лояльність до нього, Трамп, схоже, готовий закривати очі на шкоду, яку вони завдають своїм побратимам-американцям”, — вважає Скотт.