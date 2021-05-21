Китайсько-американська коаліція за громадянські права (CACRC) подала позов проти 45-го президента США Дональда Трампа через те, що він публічно називав коронавірус SARS-CoV-2 "китайським вірусом".

Про це повідомляє видання TMZ, посилаючись на текст позову.

Позивач стверджує, що Трамп завдав багато шкоди американцям китайського походження, коли використовував слова “китайський вірус”, “уханьський вірус” та “кунг флю” (гра слів, “кунг фу” — китайські бойові мистецтва та “flu” — грип), говорячи про коронавірусну хворобу COVID-19.

CACRC стверджує, що використання Трампом зневажливих термінів сприяло зростанню насильства проти китайців і американців азійський походження.

На переконання CACRC, президентові не варто було використовувати термін “китайський вірус”, оскільки як саме виник вірус остаточно не встановлено.

Дії Трампа коаліція розцінила як наклеп та заподіяння емоційного страждання. Позивач вимагає, аби Трамп виплатив по 1 долару кожному американцеві азійського походження і жителеві островів Тихого океану, що проживає у США. Йдеться про 22,9 млн осіб і, відповідно, 22,9 млн доларів.

Ці гроші в разі виплати хочуть витратити на створення музею, шо розповів би про історію американців азійського походження і жителі островів Тихого океану та їхній внесок в історію США.