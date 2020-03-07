Про це він написав у Twitter.

За словами американського президента, у нього хороші відносини з Медоузом.

“Я радий оголосити, що конгресмен Марк Медоуз стане керівником апарату Білого дому. Я давно знаю і працював з Марком, і відносини дуже хороші”, – написав Трамп.

Крім цього, президент подякував виконуючому обов’язки голови апарату Білого дому Міку Малвані за те, що він “так добре служив адміністрації”.

Тепер Малвані стане спеціальним послом США по Північній Ірландії.

При президенті Трампі Медоуз став четвертим головою апарату.