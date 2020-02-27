Про це він заявив під час прес-конференції.

Трамп заявив, що чиновники і політики, які говорять про небезпеку і ймовірну епідемію коронавірусу в США, розхитують ситуацію і сіють паніку серед населення.

Зокрема, він вказав на спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яка назвала коронавірус “небезпечним для США”.

“Я вважаю, що вона не думає про країну; замість того, щоб робити таку заяву, де я постійно доміную … вона повинна сказати, що ми повинні працювати разом”, – сказав Трамп.

Також Трамп оголосив, що призначає віце-президента Майка Пенса “відповідальним” за зусилля щодо профілактики коронавірусу.

Президент США підкреслив, що завдяки зусиллям і заходам, вжитим американським урядом для боротьби з коронавірусом, ризик розвитку епідемії на території країни “дуже низький”.

Також він повідомив, що з 15 американців, у яких підтвердили зараження коронавірусом, вісім осіб лікуються вдома, один в лікарні, п’ятеро вже абсолютно здорові і ще один на шляху одужання.

На даний момент в США повідомляють про 60 випадків зараження коронавірусом.

За словами Трампа, масштаби поширення коронавірусу в США “трохи спотворені”.