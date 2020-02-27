Про це він заявив під час прес-конференції.
Трамп заявив, що чиновники і політики, які говорять про небезпеку і ймовірну епідемію коронавірусу в США, розхитують ситуацію і сіють паніку серед населення.
Зокрема, він вказав на спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яка назвала коронавірус “небезпечним для США”.
“Я вважаю, що вона не думає про країну; замість того, щоб робити таку заяву, де я постійно доміную … вона повинна сказати, що ми повинні працювати разом”, – сказав Трамп.
Також Трамп оголосив, що призначає віце-президента Майка Пенса “відповідальним” за зусилля щодо профілактики коронавірусу.
Президент США підкреслив, що завдяки зусиллям і заходам, вжитим американським урядом для боротьби з коронавірусом, ризик розвитку епідемії на території країни “дуже низький”.
Також він повідомив, що з 15 американців, у яких підтвердили зараження коронавірусом, вісім осіб лікуються вдома, один в лікарні, п’ятеро вже абсолютно здорові і ще один на шляху одужання.
На даний момент в США повідомляють про 60 випадків зараження коронавірусом.
За словами Трампа, масштаби поширення коронавірусу в США “трохи спотворені”.
- Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
- Центр з контролю та профілактики захворювань закликав громадян США бути готовими до можливого поширення коронавірусу територією країни.
- У 48 людей з числа евакуйованих з Китаю і поміщених на обсервацію в Нових Санжарах не виявлено китайський коронавірус.