У Мережу потрапив запис розмови президента США Дональда Трампа з губернаторами штатів, присвяченої їхній реакції на протести через смерть темношкірого Джорджа Флойда.

Фрагменти аудіозаписів опублікували газета The New York Times и телеканал CNN.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало удушення.

Протягом останніх декількох днів по всій країні проходять акції протестів. У зв’язку з цим у понеділок, 1 червня, Трамп провів відеоконференцію з губернаторами штатів, під час якої висловив свою думку про те, що відбувається.

Трамп розкритикував губернаторів за їхню реакцію на насильницькі дії протестувальників та закликав їх до відплати. Самих учасників протесту президент називав “анархістами” та “терористами”.

Він закликав губернаторів давати сильну відповідь учасникам протестів та не бути “занадто обережними”.

За словами президента, в разі, якщо губернатори на почнуть “домінувати” над протестувальниками, будуть “як купа кретинів”.

“Ви маєте домінувати. Якщо ви не домінуєте, ви марно витрачаєте час. Вони будуть бігати за вами, ви будете виглядати як купа кретинів”, — сказав він.

Крім цього, Трамп закликав місцеву владу розпочати арешти мітингувальників.

“Ви маєте заарештовувати людей, і ви маєте судити людей, і вони мають сидіти у в’язниці протягом тривалого періоду часу”, — заявив Трамп.

Зазначимо, на момент публікації матеріалу ні Дональд Трамп, ні Білий дім не коментували факт публікації аудіозапису.

Раніше президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашиської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.