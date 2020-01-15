Американський президент Дональд Трамп вважає, що слухання в Палаті представників у справі щодо імпічменту - найбільш упереджені в історії США.

Про це він написав у Twitter.

Трамп розкритикував демократів, вимагаючи від них забезпечити чесний процес розгляду справи щодо імпічменту в Сенаті.

Він назвав лідера демократів в Сенаті Чака Шумера “плаксивим”, спікера Палати представників Ненсі Пелосі “нервовою”, голову комітету з розвідки Адама Шиффа – “корумпованим”.

“Плаксивий Чак Шумер заявив, що американці хочуть чесного процесу в Сенаті. Правда ж, але чому нервова Ненсі Пелосі і корумпований Адам Шифф не забезпечили чесний процес в Палаті представників? Це були найбільш упереджені і нечесні слухання в історії Конгресу!” – написав Трамп.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.