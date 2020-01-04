Американський лідер Дональд Трамп заявив, що іранський генерал Касем Сулеймані, вбитий за його наказом, був "терористом номер один" у світі.

Про це йдеться у відеозверненні Трампа.

Президент США зазначив, що рішення про авіаудар він приймав особисто, знаючи, що Сулеймані “планував неминучі напади” на американців.

Statement from President Trump A statement from President Trump: Опубликовано The White House Пятница, 3 января 2020 г.

“Минулої ночі за моїм наказом американські збройні сили успішно завдали бездоганний високоточний удар, в результаті якого було вбито терориста номер один у всьому світі – Касема Сулеймані … Сулеймані готував неминучі і жахливі напади на американських дипломатів і військовослужбовців. Ми зловили його на гарячому і ліквідували”, – заявив Трамп.