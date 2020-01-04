Про це йдеться у відеозверненні Трампа.
Президент США зазначив, що рішення про авіаудар він приймав особисто, знаючи, що Сулеймані “планував неминучі напади” на американців.
Statement from President Trump
A statement from President Trump:
Опубликовано The White House Пятница, 3 января 2020 г.
“Минулої ночі за моїм наказом американські збройні сили успішно завдали бездоганний високоточний удар, в результаті якого було вбито терориста номер один у всьому світі – Касема Сулеймані … Сулеймані готував неминучі і жахливі напади на американських дипломатів і військовослужбовців. Ми зловили його на гарячому і ліквідували”, – заявив Трамп.
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- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив командира іранського елітного підрозділу “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції генерал-майора Касема Сулеймані.