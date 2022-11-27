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Трамп назвав Каньє Веста «серйозно проблемною людиною, яка просто виявилася чорною»

Дональд Трамп різко розкритикував репера Ye Каньє Веста та активізував свої зусилля, щоб дистанціюватися від нещодавньої зустрічі між ними, оскільки наслідки зв'язку Трампа з радниками передвиборчої кампанії Веста завдає відчутної шкоди колишньому президенту США.

Неділя, 27 листопада 2022, 19:12
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Про це повідомляє Independent.

Трамп виступив із заявою через Truth Social, назвавши репера “людиною з серйозними проблемами, яка просто виявилася чорною”, і ще раз заперечував, що знає Ніка Фуентеса, білого націоналіста та расиста, який вчепився до Веста під час його все більш безладної спіралі в ненависті.

“Тож я допомагаю серйозно проблемній людині, яка просто темношкіра, Ye (Каньє Вест), який був знищений у своєму бізнесі та практично в усьому іншому, і який завжди був добрий до мене, задовольнивши його прохання про особисту зустріч у Мар-а-Лаго, щоб я міг дати йому дуже потрібну “пораду”. Він з’явився з трьома людьми, двох з яких я не знав, інший був політичною особою, якого я не бачив роками”, – стверджував колишній президент.

Він додав, що сказав йому не балотуватися, оскільки “це марна трата часу”.

Незрозуміло, зазначає видання, чому Трамп вважав за доцільне згадати расову приналежність Веста.

Зауваження президента прозвучали в той момент, коли він зіштовхується з різкою негативною реакцією з боку багатьох правих за його обійми Фуентеса, який у минулому заперечував Голокост у своїх прямих трансляціях і схвалював концепцію сегрегації на півдні Америки. Як і Вест, він часто використовує антиєврейську риторику і відкрито говорив про своє бажання скерувати сучасний консервативний політичний рух США до антисемітизму.

Репер Вест оточує себе постійно зростаючим колом правих шахраїв, оскільки він продовжує підтримувати антиєврейську риторику (і, як наслідок), отримує негативну реакцію. Імовірно, його відроджені спроби балотуватися на пост президента очолює Майло Яннопулос, колишній журналіст Breitbart News, якого з ганьбою вигнали з консервативних кіл і він пообіцяв спалити Республіканську партію дощенту в 2020 році після того, як зробив коментарі, які сприймалися як мінімізація шкоди, завданої педофілією та зґвалтуванням неповнолітніх. Він також схвально відгукувався про вбивство журналістів і робив надзвичайно расистські коментарі про коміка Леслі Джонса та інших.

Зустріч Трампа з цими одіозними фігурами призвела до нової хвилі засудження по всій Республіканській партії — навіть його лояльний колишній держсекретар Майк Помпео засудив цей крок (хоча насправді не згадав свого боса чи Веста на ім’я), коли він готується потенційно кинути виклик Трампу у 2024 році.

Інші, такі як колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, прокоментували, як зустріч демонструє масову відсутність суджень з боку Трампа та його найближчого оточення; багато спостерігачів у ЗМІ погодилися з цим, розмірковуючи про те, як дві постаті з такими великими зв’язками з вкрай правими расистами змогли пройти повз радників Трампа на приватну зустріч із колишнім президентом.

Варто зауважити, що Репер Каньє Вест заявив про плани брати участь у президентських виборах-2024. Каньє Вест вже брав участь у минулих президентських виборах у 2020 році. Тоді він набрав 60 тисяч голосів. Його кандидатуру було представлено лише у 12 штатах, найкращий результат він отримав у штаті Теннессі — там за нього віддали голоси понад 10 тисяч виборців.

Його кампанією займатиметься Майло Яннопулос, “відомий” своїми антисемітськими та расистськими заявами. Окрім цього, раніше він “прославився” весіллям зі своїм партнеом, проте вже за три роки повідомив про те, що перестав бути геєм і “прогнав це в собі молитвою”.

Теги: Дональд Трамп, Каньє Вест, расовий скандал, скандал

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