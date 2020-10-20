Про це він заявив під час дзвінка в свій передвиборчий штаб, повідомляє Reuters.
Таку заяву Трамп зробив через те, що у них з Фаучі розходяться думки щодо того, як краще впоратися з пандемією коронавірусу.
До цього Фаучі відкрито скаржився на те, що його цитують в рекламі передвиборної кампанії Трампа, а також сказав в інтерв’ю на телеканалі CBS, що не здивований тим, що Трамп захворів на коронавірус.
“Фаучі – це катастрофа. Якби я послухав його, у нас було б 500 тисяч смертей”, – сказав Трамп, додавши, що Фаучі – “хороший хлопець”.
Також він зазначив, що американці сильно втомилися від обмежень через пандемію.
“Люди кажуть: “Просто дайте нам спокій. Вони втомилися. Люди втомилися слухати Фаучі і всіх цих ідіотів”, – сказав Трамп.
При цьому, сенатор-республіканець Ламар Александер назвав Фаучі “одним з найвидатніших державних службовців країни”.
“Якби більше американців звернули увагу на його пораду, у нас було б менше випадків COVID-19, і було б безпечніше повернутися в школу, на роботу і поїсти”, – сказав він.
До слова, 79-річний Фаучи з 1984 року є директором Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.
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