Про це він заявив під час дзвінка в свій передвиборчий штаб, повідомляє Reuters.

Таку заяву Трамп зробив через те, що у них з Фаучі розходяться думки щодо того, як краще впоратися з пандемією коронавірусу.

До цього Фаучі відкрито скаржився на те, що його цитують в рекламі передвиборної кампанії Трампа, а також сказав в інтерв’ю на телеканалі CBS, що не здивований тим, що Трамп захворів на коронавірус.

“Фаучі – це катастрофа. Якби я послухав його, у нас було б 500 тисяч смертей”, – сказав Трамп, додавши, що Фаучі – “хороший хлопець”.

Також він зазначив, що американці сильно втомилися від обмежень через пандемію.

“Люди кажуть: “Просто дайте нам спокій. Вони втомилися. Люди втомилися слухати Фаучі і всіх цих ідіотів”, – сказав Трамп.

При цьому, сенатор-республіканець Ламар Александер назвав Фаучі “одним з найвидатніших державних службовців країни”.

“Якби більше американців звернули увагу на його пораду, у нас було б менше випадків COVID-19, і було б безпечніше повернутися в школу, на роботу і поїсти”, – сказав він.

До слова, 79-річний Фаучи з 1984 року є директором Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.