Про це повідомляє Reuters.
Трамп зазначив, що Oracle – “хороша компанія”, яка може купити додаток TikTok.
У Oracle раніше провели попередні переговори з ByteDance, власником TikTok. Мова йде про покупку додатка, що покриває територію США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.
Як відомо, президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.
Трамп вважає, що TikTok співпрацює зі спецслужбами Китаю і може загрожувати національній безпеці США.
Зазначалося, що можливість придбання TikTok розглядають компанії Microsoft і Twitter.
Тепер же ЗМІ повідомляють про ще одного потенційного покупця – корпорацію Oracle.
Як пише агентство Bloomberg, співзасновник Oracle Ларрі Еллісон – один із небагатьох магнатів Кремнієвої долини, котрий відкрито підтримує Трампа. У лютому мільярдер організував у своєму маєтку збір коштів для президента США.
Oracle – другий за розміром виробник програмного забезпечення в світі.
Компанія, вартість якої оцінюється в $166 млрд, володіє значним обсягом вільних коштів, щоб дозволити собі покупку TikTok (який оцінюють у 20-50 млрд доларів).
- Президент США Дональд Трамп заявляв, що застосунок TikTok в країні заборонять, але цього можна буде уникнути, якщо китайська компанія-розробник передасть всі права США.
- Як писало видання Wall Street Journal, за допомогою соціальної мережі TikTok протягом 15 місяців збиралися МАС-адреси користувачів, у яких були смартфони на операційній системі Android від Google.