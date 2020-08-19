Американський президент Дональд Трамп заявив, що соціальну мережу ТikТok може придбати компанія Oracle.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп зазначив, що Oracle – “хороша компанія”, яка може купити додаток TikTok.

У Oracle раніше провели попередні переговори з ByteDance, власником TikTok. Мова йде про покупку додатка, що покриває територію США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.

Трамп вважає, що TikTok співпрацює зі спецслужбами Китаю і може загрожувати національній безпеці США.

Зазначалося, що можливість придбання TikTok розглядають компанії Microsoft і Twitter.

Тепер же ЗМІ повідомляють про ще одного потенційного покупця – корпорацію Oracle.

Як пише агентство Bloomberg, співзасновник Oracle Ларрі Еллісон – один із небагатьох магнатів Кремнієвої долини, котрий відкрито підтримує Трампа. У лютому мільярдер організував у своєму маєтку збір коштів для президента США.

Oracle – другий за розміром виробник програмного забезпечення в світі.

Компанія, вартість якої оцінюється в $166 млрд, володіє значним обсягом вільних коштів, щоб дозволити собі покупку TikTok (який оцінюють у 20-50 млрд доларів).