Президент США Дональд Трамп назвав дуже дивним те, що за ніч у деяких штатах, контрольованих демократами, де він лідирував, вийшов вперед Джо Байден.

Про це вн написав у своєму Twitter.

“Вчора ввечері я лідирував, найчастіше впевнено, у багатьох ключових штатах, майже у всіх випадках цими штатами керують демократи. Потім, один за одним, вони почали чарівним чином зникати, коли вони стали підраховувати “несподівані” стоси бюлетенів. Дуже дивно, і “опитувачі” історично прорахувалися!” – написав Трамп.

До слова, Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.

Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто надсилав бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідирує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.