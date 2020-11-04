Про це вн написав у своєму Twitter.
“Вчора ввечері я лідирував, найчастіше впевнено, у багатьох ключових штатах, майже у всіх випадках цими штатами керують демократи. Потім, один за одним, вони почали чарівним чином зникати, коли вони стали підраховувати “несподівані” стоси бюлетенів. Дуже дивно, і “опитувачі” історично прорахувалися!” – написав Трамп.
До слова, Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.
Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто надсилав бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.
Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідирує Трамп.
Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.
- Раніше повідомлялося, що Джо Байден лідирує на виборах президента США в Аризоні. Цього не очікували, адже протягом 72 років в цьому штаті виграє представник Республіканської партії.
- #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати на результати.
- Про перебіг подій у день голосування читайте у матеріалі #Букв.