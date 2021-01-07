Дональд Трамп після оголошення офіційних даних підрахунку голосів виборників в Конгресі заявив, що його президентство було найвеличнішим в історії США.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Після офіційного підтвердження Колегією виборників перемоги Джо Байдена президент Трамп заявив, що це рішення “знаменує собою кінець найвеличнішого першого терміну в історії президентства”.

При цьому Трамп знову заявив, що не згоден з результатами виборів, бо “факти підтверджують мене (президентом – ред.)”.

“Я завжди говорив, що ми продовжимо нашу боротьбу за те, щоб враховувалися тільки законні голоси. Хоча це означає кінець найвеличнішого першого президентського терміну в історії, це тільки початок нашої боротьби за те, щоб знову зробити Америку великою”, – сказав Трамп.

Варто зазначити, що саме фейкові заяви Трампа про нібито фальсифікацію виборів стали причиною масштабного мітингу у Вашингтоні 6 січня. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, в якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувалося.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20:00 за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.

Внаслідок протестів загинуло чотири людини.