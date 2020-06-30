Американський президент Дональд Трамп під час міжнародних дзвінків часто ображав жінок-політиків. Зокрема, він називав дурною канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Про це йдеться в матеріалі на сайті CNN.

Автор статті – журналіст Карл Бернштейн. У 1972 році він зіграв ключову роль у висвітленні “Уотергейтського скандалу”, який призвів до відставки президента Річарда Ніксона. Автор матеріалу стверджує, що стаття написана за підсумками багатомісячних бесід з чиновниками Білого дому і спецслужб, які були присутні під час бесід або знайомі з їх розшифровками.

Цей матеріал – збірна картина про те, про що розмовляв Трамп з лідерами іноземних держав, як поводився під час розмов.

Це стаття на підставі інсайдерської інформації. Так, інсайдери стверджують, що Трамп часто був не готовий до важливих міжнародних телефонних розмов. Замість компетентності в тих чи інших державних питаннях, Трамп “продовжував вірити в те, що він міг або зачарувати, або залякати практично будь-якого іноземного лідера, і часто переслідував цілі, більш пристосовані до його власного порядку денного, ніж те, що багато хто з його старших радників вважали національними інтересами”.

Частіше за інших Трамп розмовляв по телефону з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Бували випадки, що він дзвонив в Білий дім по два рази в тиждень.

Часто в розмовах з іноземними лідерами Трамп говорив про особисті унікальності, досягнення в президентському кріслі, а також робив акцент на своїй геніальності. Зокрема, про свою геніальність Трамп говорив королівському спадкоємцеві Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салмана і північнокорейському диктаторові Кім Чен Ину. Щоб підкреслити свої досягнення, Трамп вказував на “ідіотизм” своїх попередників, особливо Барака Обами і Джорджа Буша.

Трамп часто принижував лідерів країн-союзників Америки. Найчастіше він критикував і допускав сексистські висловлювання на адресу екс-прем’єр-міністра Великобританії Терези Мей і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про Мей Трамп говорив, що їй не вистачає мужності, а про Меркель, що вона дурна.

“Дещо з того, що він сказав про Ангелу Меркель, просто неймовірно: він назвав її “дурною” і звинуватив її в тому, що вона «в кишені у росіян»… Він найбільш жорстокий (в телефонних розмовах) з тими, кого він вважає слабкими, і слабкіший за все з тими, з ким йому слід бути жорстким”, – сказав один з інсайдерів.

Один з німецьких чиновників підтвердив, що дзвінки Трампа були “настільки незвичайні”, що в Берліні були прийняті спеціальні заходи для забезпечення того, щоб їх зміст залишалося секретним. Чиновник охарактеризував поведінку Трампа з Меркель в дзвінках як “дуже агресивну” і сказав, що коло німецьких чиновників, які займалися моніторингом дзвінків Меркель з Трампом, скоротилося.

Але Меркель завжди залишалася спокійною і незворушною, незважаючи на нападки Трампа, але могла протистояти його “буянням”.

А от Мей не могла протистояти звинуваченням і образам Трампа, ставала “схвильованою і нервовою”.

Трамп також регулярно ображав інших лідерів країн, в тому числі президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і прем’єра Австралії Скотта Моррісона.

Разом з тим, Трамп дуже шанобливо розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним. Він пояснював це тим, що Росія «важливий і великий гравець» на світовій арені.

У матеріалі підтвердили інформацію, яку раніше опублікував Болтон: “Трамп постійно пов’язував свої особисті інтереси – особливо в цілях переобрання і помсти проти передбачуваних критиків, і політичних ворогів – з національними інтересами”.

Після виходу матеріалу заступник прес-секретаря Білого дому Сара Метьюз сказала:

“Президент Трамп – парламентер світового класу, який послідовно просував інтереси Америки на світовій арені. Від переговорів по першій фазі угоди з Китаєм і від USMCA до союзників по НАТО, які вносять свій внесок і перемагають ІГІЛ, президент Трамп показав свою здатність просувати стратегічні інтереси Америки”.