Про це повідомило американське видання The Hill.
За словами президента США Дональда Трампа, Китай слід притягти до відповідальності за поширення коронавірусу.
“Я зараз не зацікавлений в переговорах з Китаєм. Ми уклали велику торгівельну угоду. Але як тільки вона була підписана, навіть чорнило ще не висохло, вони вразили нас чумою”, – заявив він.
Відзначається, що перша фаза торгової угоди між Китаєм і США була підписана на початку 2020 року. При цьому вже в травні Трамп хотів розірвати її, звинувачуючи Китай у докладенні недостатніх зусиль для боротьби з пандемією.
Перша фаза операції передбачала імпорт Китаєм американських сільскогосподарських товарів на суму в 36,5 млрд доларів в 2020 році.
- Раніше Трамп анонсував санкції проти Китаю за “підрив автономії” Гонконгу.