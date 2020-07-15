Сполучені Штати Америки не будуть вести переговори з Китаєм щодо другої частини торгового угоди між державами.

Про це повідомило американське видання The Hill.

За словами президента США Дональда Трампа, Китай слід притягти до відповідальності за поширення коронавірусу.

“Я зараз не зацікавлений в переговорах з Китаєм. Ми уклали велику торгівельну угоду. Але як тільки вона була підписана, навіть чорнило ще не висохло, вони вразили нас чумою”, – заявив він.

Відзначається, що перша фаза торгової угоди між Китаєм і США була підписана на початку 2020 року. При цьому вже в травні Трамп хотів розірвати її, звинувачуючи Китай у докладенні недостатніх зусиль для боротьби з пандемією.

Перша фаза операції передбачала імпорт Китаєм американських сільскогосподарських товарів на суму в 36,5 млрд доларів в 2020 році.