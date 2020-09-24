Про це повідомляє CNBC.
Так він відповів на запитання ЗМІ.
Журналіст запитав президента, чи погодиться він на мирну передачу влади: “виграш, програш чи нічию”.
Трамп сказав, що президентські вибори він виграє і передачі влади не буде.
“Передачі влади, чесно кажучи, не буде, буде продовження”, – заявив він.
Також нинішній американський лідер обурився на тему того, як буде проходити процес голосування. Він мав на увазі можливість голосувати поштою, а не на виборчій дільниці.
За його словами, процес голосування вийшов з-під контролю, і “демократи знають це краще, ніж хто-небудь ще”.
У відповідь на таку заяву Трампа в штабі демократів сказали:
“На цих виборах все вирішить американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатний вивести порушників з Білого дому”.
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