Президент США Дональд Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади в разі програшу на виборах глави держави в листопаді.

Про це повідомляє CNBC.

Так він відповів на запитання ЗМІ.

Журналіст запитав президента, чи погодиться він на мирну передачу влади: “виграш, програш чи нічию”.

Трамп сказав, що президентські вибори він виграє і передачі влади не буде.

“Передачі влади, чесно кажучи, не буде, буде продовження”, – заявив він.

Також нинішній американський лідер обурився на тему того, як буде проходити процес голосування. Він мав на увазі можливість голосувати поштою, а не на виборчій дільниці.

За його словами, процес голосування вийшов з-під контролю, і “демократи знають це краще, ніж хто-небудь ще”.

У відповідь на таку заяву Трампа в штабі демократів сказали:

“На цих виборах все вирішить американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатний вивести порушників з Білого дому”.