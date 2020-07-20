Про це йшлося в його інтерв’ю телеканалу Fox News.
Під час інтерв’ю Трамп заявив, що саме він переможе на виборах, оскільки президентом не може стати людина, “яку розумово застрелили”.
Також Трамп зазначив, що не любить програвати.
“З мене поганий невдаха. Я не люблю програвати. Я не програю занадто часто. Я не люблю програвати”, — сказав він.
Крім того, Трамп висловив думку, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти в зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів.
Нагадаємо, раніше заяви американського лідера в Twitter на цю тему були позначені, як фейкова інформація. Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як недостовірний.
Журналіст Уоллес запитав Трампа, чи означають його заяви, що він не визнає результати виборів.
“Ні, мені потрібно побачити”, — відповів президент.
Тоді Уоллес знову уточнив, чи погодиться Трамп прийняти результати. Президент не дав однозначної відповіді, але можливість невизнання результатів не виключив.
“Ні, я не збираюся просто так говорити “Так”. Я не збираюся говорити і”Ні”, — сказав Трамп.
- Нагадаємо, в липні рейтинг ексвіце-президента США Джо Байдена серед опитаних зареєстрованих виборців склав 55%, Дональда Трампа — 40%.
- 5 липня американський репер Каньє Уест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.
- Уест також поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. Серед них — боротьба з дезодорантами, зубними пастами і іншою хімією, що “заважає служити Господу”.