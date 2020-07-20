Чинний президент США та кандидат в президенти Дональд Трамп не виключив, що не визнає результати прийдешніх виборів.

Про це йшлося в його інтерв’ю телеканалу Fox News.

Під час інтерв’ю Трамп заявив, що саме він переможе на виборах, оскільки президентом не може стати людина, “яку розумово застрелили”.

Також Трамп зазначив, що не любить програвати.

“З мене поганий невдаха. Я не люблю програвати. Я не програю занадто часто. Я не люблю програвати”, — сказав він.

Крім того, Трамп висловив думку, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти в зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів.

Нагадаємо, раніше заяви американського лідера в Twitter на цю тему були позначені, як фейкова інформація. Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як недостовірний.

Журналіст Уоллес запитав Трампа, чи означають його заяви, що він не визнає результати виборів.

“Ні, мені потрібно побачити”, — відповів президент.

Тоді Уоллес знову уточнив, чи погодиться Трамп прийняти результати. Президент не дав однозначної відповіді, але можливість невизнання результатів не виключив.