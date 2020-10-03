Про це повідомляє Reuters.
У Білому домі пояснили, що президент почувається добре, тому може і далі виконувати функціональні обов’язки й приймати рішення державного значення.
“Президент працюватиме з президентського офісу у військовому госпіталі імені Волтера Ріда протягом кількох наступних днів”, – заявили в Білому домі.
Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені в онлайновому форматі.
- Нагадаємо, кілька днів тому відбулися перші дебати між кандидатами — демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом.
- Уже після дебатів в однієї з помічниць Трампа, Хоуп Хікс, діагностували COVID-19. Незабаром позитивні результати тестів отримали також сам президент і його дружина Меланія.
- Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Про те, що може статися, якщо один з кандидатів у президенти США помре чи не зможе обіймати посаду за станом здоров’я, читайте у матеріалі.