Президент США Дональд Трамп не пердав владу віце-президенту Майку Пенсу, незважаючи на те, що знаходиться в госпіталі через зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

У Білому домі пояснили, що президент почувається добре, тому може і далі виконувати функціональні обов’язки й приймати рішення державного значення.

“Президент працюватиме з президентського офісу у військовому госпіталі імені Волтера Ріда протягом кількох наступних днів”, – заявили в Білому домі.

Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені в онлайновому форматі.