Про це пише видання VICE.

У 2018 році Джо Екзотика заарештували за 17 федеральним звинуваченнями: у підробці документів, вбивстві п’яти тигрів і спробі вбивства на замовлення власниці зоопарку Керол Баскін, що є конкуренткою Екзотика.

Суд Оклахоми засудив чоловіка до 22 років в’язниці, але Джо Екзотик заперечував свою провину і просив Трампа про помилування.

Трамп не включив Джо Екзотика в список на помилування. На це Джо Екзотик сказав, що він “занадто гей”, щоб отримати прощення від Трампа. Зазначимо, що Джо Екзотик відкритий гей, що жив одночасно з двома чоловіками.

“Я був занадто невинний та занадто гей, щоб заслужити помилування від Трампа. Боже, чи були ми всі настільки дурні, вважаючи, що він (Трамп) насправді стояв за рівне правосуддя? Його корумповані друзі на першому місці”, – написав Екзотик у Twitter.

I was too innocent and too GAY to deserve a Pardon from Trump. I only mattered to Don Jr. when he needed to make a comment about me to boost his social media post. Boy were we all stupid to believe he actually stood for Equal Justice? His corrupt friends all come first. pic.twitter.com/ysGfwnqlHi

— Joe Exotic (@joe_exotic) January 20, 2021