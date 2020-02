Про це свідчить відео звернення Трампа.

За традицією, спікер Палати представників вітає главу держави словами “Для нас висока честь вітати президента Сполучених Штатів …”.

Замість цього, спікер Пелосі сказала: “Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп”.

Коли Трамп підійшов до трибуни, за його спиною стояли віце-президент Майкл Пенс і спікер Ненсі Пелосі.

Президент подав їм копії своєї промови, після чого Пелосі в знак вітання простягнула руку главі держави, але він зробив вигляд, що не помітив її жест.

Пізніше Пелосі написала, що демократи завжди готові “протягнути руку заради людей”.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020