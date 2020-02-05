Президент США Дональд Трампа і спікер Палати представників Ненсі Пелосі продемонстрували взаємну неприязнь під час звернення американського лідера до нації.

Про це свідчить відео звернення Трампа.

За традицією, спікер Палати представників вітає главу держави словами “Для нас висока честь вітати президента Сполучених Штатів …”.

Замість цього, спікер Пелосі сказала: “Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп”.

Коли Трамп підійшов до трибуни, за його спиною стояли віце-президент Майкл Пенс і спікер Ненсі Пелосі.

Президент подав їм копії своєї промови, після чого Пелосі в знак вітання простягнула руку главі держави, але він зробив вигляд, що не помітив її жест.

Пізніше Пелосі написала, що демократи завжди готові “протягнути руку заради людей”.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

Поки Трамп говорив, Пелосі постійно сиділа і щось читала, не піднімаючи очей. Можливо, вона читала саме промову президента.

Час від часу Пелосі несхвально хитала головою або саркастично посміхалася.

Коли Трамп закінчив свій виступ і республіканці голосно аплодували президенту, Пелосі, стоячи за його спиною, демонстративно розірвала аркуші з промовою американського лідера.

As President Trump finished his State of the Union address, Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President’s speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR — TIME (@TIME) February 5, 2020

На питання Fox News, чому вона розірвала листки, Пелосі відповіла, що її дії “були чемним вчинком, з огляду на можливі альтернативи”.

Speaker Nancy Pelosi on why she ripped up President Trump’s speech: “Because it was the courteous thing to do considering the alternatives.” pic.twitter.com/nYTjAZAwGo — Jason Donner (@jason_donner) February 5, 2020



Як відомо, Трамп і Пелосі, як представники Республіканської і Демократичної партій США, давно конфліктують між собою.

Голосування в справі про імпічмент Трампа відбудеться в середу, 5 лютого, о 16:00 (о 23:00 за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Трампа звинувачують у використанні службового становища в особистих цілях, а також в перешкоджанні роботі Конгресу.