Президент США Дональд Трамп, під час запису 60-хвилинного інтерв'ю, несподівано перервав його і пішов, заявивши, що "матеріалу вже достатньо".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Це було інтерв’ю для програми “60 хвилин” на телеканалі CBS. Але замість 60-ти, Трамп розмовляв з журналісткою Леслі Стіл тільки 45 хвилин.

У другій частині зйомок він повинен був відповідати на питання разом з віце-президентом Майклом Пенсом, але не прийшов.

Цей випуск програми “60 хвилин” вийде у неділю, 25 жовтня.

Коли інформацію про це опублікували в Мережі, Трамп пригрозив, що має право випустити записане інтерв’ю навіть раніше запланованого часу.

“Я розглядаю можливість публікації мого інтерв’ю з Леслі Стіл з “60 хвилин” до ефіру! Це буде зроблено для того, щоб кожен міг отримати уявлення про те, що таке фальшиве і упереджене інтерв’ю”, – написав Трамп.

Президент також звинуватив Стіл в тому, що вона прийшла на інтерв’ю без маски.

Але на телеканалі відповіли, що фото ведучої без маски, яке опублікував Трамп, було зроблено вже після того, як президент пішов. При цьому, вона була в масці з моменту приходу в Білий дім.

До слова, в цій же програмі покажуть інтерв’ю кандидата від Демократичної партії Джо Байдена і кандидатки на пост віце-президента Камали Гарріс.