Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Це було інтерв’ю для програми “60 хвилин” на телеканалі CBS. Але замість 60-ти, Трамп розмовляв з журналісткою Леслі Стіл тільки 45 хвилин.
У другій частині зйомок він повинен був відповідати на питання разом з віце-президентом Майклом Пенсом, але не прийшов.
Цей випуск програми “60 хвилин” вийде у неділю, 25 жовтня.
Коли інформацію про це опублікували в Мережі, Трамп пригрозив, що має право випустити записане інтерв’ю навіть раніше запланованого часу.
“Я розглядаю можливість публікації мого інтерв’ю з Леслі Стіл з “60 хвилин” до ефіру! Це буде зроблено для того, щоб кожен міг отримати уявлення про те, що таке фальшиве і упереджене інтерв’ю”, – написав Трамп.
Президент також звинуватив Стіл в тому, що вона прийшла на інтерв’ю без маски.
Але на телеканалі відповіли, що фото ведучої без маски, яке опублікував Трамп, було зроблено вже після того, як президент пішов. При цьому, вона була в масці з моменту приходу в Білий дім.
До слова, в цій же програмі покажуть інтерв’ю кандидата від Демократичної партії Джо Байдена і кандидатки на пост віце-президента Камали Гарріс.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.