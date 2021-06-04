В компанії Facebook інформували, що заблокували Дональда Трампа в соціальних мережах на два роки, як мінімум.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Заборону користуватися соцмережами було введено на початку січня, після штурму Капітолія.

В січні 2023 року Трампу, можливо, знову дозволять користуватися соцмережами. Для цього йому потрібно буде звернутися до експертів, аби вирішити, чи “зменшився його ризик для суспільної безпеки”.

“Враховуючи серйозність обставин, які призвели до блокування Трампа, ми вважаємо, що його дії є серйозним порушенням наших правил користування. Це заслуговує найвищого покарання відповідно до нових протоколів”, – сказав Нік Клегг, віцепрезидент з глобальних зв’язків у Facebook.

Якщо Трампу дозволять знову користуватися соцмережами, то за будь-які нові порушення його чекатимуть “швидко зростаючі санкції”. Зокрема – безстрокове блокування його облікових записів.

Також у Facebook пояснили, що більше не розділятимуть контент політиків та звичайних користувачів. До цього таке правило ввели, аби отримати можливість блокувати сторінки політиків, в тому числі Трампа, які закликають до насилля і так далі.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.