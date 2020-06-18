Президент США Дональд Трамп уточнював у глави своєї адміністрації - чи входить Фінляндія до складу Росії.

Про це написав екс-радник Трампа Джон Болтон в книзі “Кімната, де це сталося”, повідомляє американський телеканал СNN.

Влітку 2018 року, напередодні зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі (Фінляндія), Трамп питав у Джона Келлі, тодішнього глави адміністрації Білого дому, чи входить Фінляндія до складу Росії.

“Він запитав у своїх радників: Фінляндія – це частина Росії чи “свого роду супутник” (автономія), – зазначив Болтон.

Тоді, після зустрічі з Путіним, Трамп сказав, що в питанні про можливе втручання Росії в американські президентські вибори, більше схильний вірити російському президенту, ніж розвідслужбам США.

“Думаю, Путін дуже голосно реготав, оцінюючи, чого йому вдалося домогтися в Гельсінкі”, – пише Болтон.

В цей же час, Трамп підійшов до тодішньої очільниці уряду Британії Терези Мей. Поруч з нею стояв радник з питань національної безпеки. Він сказав Трампу, що інцидент з отруєнням Скрипалів – “результат нападу ядерної держави”.

“О, а ви ядерна держава?”, – запитав у відповідь Трамп.

Болтон стверджує, що це не був жарт, бо Трамп дійсно не знав, чи є у Британії ядерний потенціал.

Ще Болтон написав, що Трамп неодноразово плутав президента Афганістану Ашрафа Гані з колишнім президентом Хамідом Карзаєм.

Довідка. Фінляндія 600 років перебувала під владою Швеції. З 1809 по 1917 рік це було автономне Велике Князівство Фінляндське, що входило до складу Російської Імперії. У 1917 році Фінляндія здобула незалежність.

Парламент Фінляндії за пропозицією сенату 6 грудня 1917 оголосив країну незалежною республікою. У країні не було влади, здатної підтримувати порядок, і вже через два місяці почалася громадянська війна.