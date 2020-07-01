Про це він написав у Twitter.
Трамп наголосив, що пандемія нанесла величезного збитку США, і дивлячись на це, він “все більше і більше злиться на Китай”.
“Коли я спостерігаю, як пандемія поширила своє потворне обличчя по всьому світу, включаючи величезний збиток, який вона нанесла США, я все більше і більше злюся на Китай. Люди бачать це і я це відчуваю”, – написав Трамп.
Варто зазначити, що Трамп неодноразово звинувачував Китай у поширенні коронавірусної інфекції та приховуванні інформації про спалах вірусу.
- ВООЗ відправить до Китаю групу експертів шукати джерело походження коронавірусу.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що бачив докази, згідно з якими коронавірус COVID-19 розробили в лабораторії Китаю.
- Китайська влада стверджує, що не затримувала і не приховувала інформацію про COVID-19 від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).