Президент США Дональд Трамп розповів, що відчуває злість до Китаю через поширення коронавірусу по всьому світу.

Про це він написав у Twitter.

Трамп наголосив, що пандемія нанесла величезного збитку США, і дивлячись на це, він “все більше і більше злиться на Китай”.

“Коли я спостерігаю, як пандемія поширила своє потворне обличчя по всьому світу, включаючи величезний збиток, який вона нанесла США, я все більше і більше злюся на Китай. Люди бачать це і я це відчуваю”, – написав Трамп.

Варто зазначити, що Трамп неодноразово звинувачував Китай у поширенні коронавірусної інфекції та приховуванні інформації про спалах вірусу.