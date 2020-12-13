Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що накладе вето на законопроєкт про асигнування на оборону.

Про це він повідомив в Twitter.

“Найбільше від нашого нового законопроєкту про оборону виграє Китай! Я накладу вето”, — написав він.

Оборонний бюджет США на 2021 рік включає нові санкції проти російських газопроводів “Північний потік” — 2 і “Турецький потік”.

Сенат США (верхня палата американського Конгресу) підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік, який передбачає допомогу для України в розмірі $250 млн.

Як зазначає Reuters, рішення щодо оборонного бюджету в Сенаті було ухвалено більш як двома третинами голосів. Саме стільки потрібно для того, щоб подолати можливе вето Дональда Трампа, який раніше погрожував заблокувати законопроєкт.

Американський лідер зайняв таку позицію, зокрема, через те, що документ не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям (таким як Google, Twitter і Facebook) від судових позовів за контент користувачів, що розміщується на їх платформах.