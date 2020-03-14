Про це повідомляє американський телеканал CNN.
На заходи, пов’язані з боротьбою з коронавірусом буде виділено 50 мільярдів доларів федеральних ресурсів.
У США зареєстровано понад 1200 випадків інфікування, понад 50 людей померли.
Оголошення надзвичайного стану є частиною цілої низки заходів, які, як сподівається Трамп, можуть встановити контроль над кризою в галузі охорони здоров’я після тижня серйозних коливань на фондових ринках та збоїв у повсякденному житті.
За словами Трампа, США закуповують більше сирої нафти для стратегічного резерву.
- У співробітника Центрального розвідувального управління США в Вашингтоні проявилися симптоми коронавірусної інфекції COVID-19.
- Президент США Дональд Трамп минулого тижня контактував з носієм коронавірусу.
- У співробітника офісу сенатора США Марії Кантуелл діагностовано коронавірус. Це перший підтверджений випадок CODID-19 на Капітолійському пагорбі.