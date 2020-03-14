Сьогодні, 13 березня, президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На заходи, пов’язані з боротьбою з коронавірусом буде виділено 50 мільярдів доларів федеральних ресурсів.

У США зареєстровано понад 1200 випадків інфікування, понад 50 людей померли.

Оголошення надзвичайного стану є частиною цілої низки заходів, які, як сподівається Трамп, можуть встановити контроль над кризою в галузі охорони здоров’я після тижня серйозних коливань на фондових ринках та збоїв у повсякденному житті.

За словами Трампа, США закуповують більше сирої нафти для стратегічного резерву.