Про це повідомляє британська медіакомпанія BBC.
“Ми повертаємо нашу країну”, – сказав Трамп під час відвідування фабрики з виробництва масок в Арізоні.
“Майк Пенс і робоча група виконали велику роботу, але зараз ми розглядаємо трохи іншу форму, і ця форма — безпека і відкритість. Ймовірно, для цього буде створена інша група”, – сказав американський лідер.
Відзначимо, що число нових підтверджених інфекцій в США в цей час перевищує 20 000, а щоденна смертність перевищує тисячу осіб.
Представники органів охорони здоров’я США попередили, що вірус може поширитися по мірі відкриття підприємств.
За даними Університету Джона Хопкінса, в США нині зареєстровано 1,2 мільйона підтверджених інфекцій і понад 70 тисяч пов’язаних з ними смертей.
- Раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.