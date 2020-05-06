Президент США Дональд Трамп заявив, що робоча група Білого дому щодо протистояння епідемії коронавіруса повинна бути розпущена протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє британська медіакомпанія BBC.

“Ми повертаємо нашу країну”, – сказав Трамп під час відвідування фабрики з виробництва масок в Арізоні.

“Майк Пенс і робоча група виконали велику роботу, але зараз ми розглядаємо трохи іншу форму, і ця форма — безпека і відкритість. Ймовірно, для цього буде створена інша група”, – сказав американський лідер.

Відзначимо, що число нових підтверджених інфекцій в США в цей час перевищує 20 000, а щоденна смертність перевищує тисячу осіб.

Представники органів охорони здоров’я США попередили, що вірус може поширитися по мірі відкриття підприємств.

За даними Університету Джона Хопкінса, в США нині зареєстровано 1,2 мільйона підтверджених інфекцій і понад 70 тисяч пов’язаних з ними смертей.