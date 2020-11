Про це повідомляє видання The New York Times.

На засіданні Білого дому у середу, 11 листопада, Дональд Трамп зі своїми радниками обговорив події навколо виборів. Однак соратники сказали президенту, що його шанси на виграш після остаточного підрахунку голосів мінімальні.

Однак Трамп продовжував тиснути на своїх радників. Він запитував, чи можуть республіканські законодавці у ключових штатах доставити йому голоси та подарувати шанс на другий термін.

За словами джерел видання, ця розмова не була надто предметною та серйозною. Хоча у Трампа з’явилася нав’язлива ідея залишитися у Білому домі будь-якою ціною.

“Він знає, що це закінчилося”, – сказав один радник.

Але замість того, щоб поступитись, Трамп змінює один неймовірний сценарій за іншим для продовження перебування на посаді. Поки він обмірковує своє невизначене майбутнє після президентства.

Згідно зі словами кількох радників та людей, наближених до президента, великої стратегії не існує. Трамп просто намагається пережити від одного циклу новин до наступного.

Після виходу із Білого дому Трамп все ще сподівається, що мільйони його відданих та енергійних прихильників залишаться на його боці та зможуть доєднатися до його планів.

Президент на нараді з радниками заявив, що він переміг Байдена 3 листопада, однак присутні не впевнені, що він сам у це вірить. Замість спокійного вимагання перерахунку голосів, політик висунув низку незрозумілих звинувачень та теорії змови.

Наприклад, у четвер він заявив, що обчислювальне програмне забезпечення Dominion вкрало у нього сотні тисяч голосів. Однак джерело цієї інформації вкрай сумнівне. Трампу не повірили навіть його прихильники.

Радники зазначили, що Трамп займається своєю улюбленою справою – створює суперечку та спостерігає за нею.

Далі політик заявив, що він балотуватиметься у 2024 році. Схоже, він поки сам не розуміє, чи правда це, але такий крок може стати прибутковим. З ним можуть підписати важливий книжковий контракт, наприклад. Один виступ вже не президента Трампа коштуватиме кругленьку суму.

Зараз Трамп відвідує Білий дім і Овальний кабінет. Там він переглядає новини та багато думає. Настрій президента похмурий, але він не підвищує голос на співробітників, хоча і його твіти часто написані великими буквами.

З часу виборів він не дав жодного публічного виступу, крім відвідин Арлінгтонського національного кладовища у День ветеранів.

Відсутні й заяви Трампа про коронавірус, хоча він продовжує прогресувати.

Кілька радників прямо сказали Трампу, що шансів змінити результат виборів майже немає. Це сталося на зустрічі з ним у суботу в Білому домі, куди зять президента Джаред Кушнер направив помічників. Навіть він розділяє цю думку, хоча завжди підтримував бажання Трампа продовжувати воювати.

Більшість республіканців відмовляються визнавати програш Трампа, але деякі політики заявляють, що пандемія продовжується, тому необхідно передати владу.

“Слухайте, я стурбований цим вірусом. Я не розглядаю суть справи. Здається, Джо Байден стане наступним президентом США”, – заявив губернатор Майк ДеВайн, республіканець штату Огайо.

Карл Роув, неофіційний радник Трампа, у середу написав у The Wall Street Journal, що “завершення цих виборів буде важким, але необхідним кроком на шляху відновлення певної єдності та політичної рівноваги”.

Він також додав, що Трамп повинен мирно передати владу Байдену, щоб об’єднати країну.

Тим часом Трамп не думає про мирний перехід влади. Він попередив всіх співробітників Білого дому, щоб вони навіть не намагалися шукати собі нове місце роботи.

Президент розглядає можливість звільнення з посади директора ЦРУ Джини Хаспел, хоча деякі представники адміністрації заявляли, що він, можливо, не піде на це.

Також він серйозно розгнівався на Fox News за результат в Арізоні. Трамп навіть має на меті створити медіа, яке знищить Fox News.

У своєму Twitter Трамп заявив, що рейтинг Fox News критично обвалився. І це через нього.

“Дуже сумно спостерігати, як це відбувається, але вони забули, що зробило їх успішними, що їх до цього привело. Вони забули Золотого Гусака. Найбільша різниця між виборами 2016 року та 2020 роком була у FoxNews”, – написав Трамп.

.@FoxNews daytime ratings have completely collapsed. Weekend daytime even WORSE. Very sad to watch this happen, but they forgot what made them successful, what got them there. They forgot the Golden Goose. The biggest difference between the 2016 Election, and 2020, was @FoxNews!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020