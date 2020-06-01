Трамп звинуватив «Антифа» в заворушеннях

Про це президент США написав на свій сторінці в Twitter.
“Я не бачу ніяких ознак того, що якісь групи “білих” втручалися. Це – організація “Антифа”. Здається, що перший раз, коли ми побачили це абсолютно точно, вони захопили Уолл Стріт. Це – те ж саме”, – написав Трамп.
Довідка. Antifa – міжнародний рух, що ставить за мету боротьбу з фашизмом. Об’єднує ліві і ліворадикальні партії і організації, різні автономні групи, а також громадські організації, що борються з неонацизмом і расизмом.
Трамп раніше називав членів цього руху “поганими, хворими людьми”.
Про те, щоб визнати рух терористичним Трамп заявляв у липні минулого року.
За даними організації Anti-Defamation League, яка виступає проти расизму і антисемітизму, рух Antifa складається в США з розрізнених груп, мереж і окремих особистостей і точна кількість його прихильників невідома.
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