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Трамп звинуватив «Антифа» в заворушеннях

Президент США Дональд Трамп звинуватив рух "Антифа" в заворушеннях в ході масових протестів через вбивство поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда.

Понеділок, 1 червня 2020, 16:56

Про це президент США написав на свій сторінці в Twitter.

“Я не бачу ніяких ознак того, що якісь групи “білих” втручалися. Це – організація “Антифа”. Здається, що перший раз, коли ми побачили це абсолютно точно, вони захопили Уолл Стріт. Це – те ж саме”, – написав Трамп.

Довідка. Antifa – міжнародний рух, що ставить за мету боротьбу з фашизмом. Об’єднує ліві і ліворадикальні партії і організації, різні автономні групи, а також громадські організації, що борються з неонацизмом і расизмом.

Трамп раніше називав членів цього руху “поганими, хворими людьми”.

Про те, щоб визнати рух терористичним Трамп заявляв у липні минулого року.

За даними організації Anti-Defamation League, яка виступає проти расизму і антисемітизму, рух Antifa складається в США з розрізнених груп, мереж і окремих особистостей і точна кількість його прихильників невідома.

Теги: Антифа, протести, Дональд Трамп

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