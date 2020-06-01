Трамп звинуватив «Антифа» в заворушеннях

Президент США Дональд Трамп звинуватив рух "Антифа" в заворушеннях в ході масових протестів через вбивство поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда.

Про це президент США написав на свій сторінці в Twitter.

“Я не бачу ніяких ознак того, що якісь групи “білих” втручалися. Це – організація “Антифа”. Здається, що перший раз, коли ми побачили це абсолютно точно, вони захопили Уолл Стріт. Це – те ж саме”, – написав Трамп.

Довідка. Antifa – міжнародний рух, що ставить за мету боротьбу з фашизмом. Об’єднує ліві і ліворадикальні партії і організації, різні автономні групи, а також громадські організації, що борються з неонацизмом і расизмом.