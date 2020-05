Про це Трамп написав в Twitter.

Трамп стверджує, що Китай дезінформував світову громадськість, не надаючи достовірних даних про шляхи передачі та поширення коронавірусу. Всі дії Китаю спрямовані, як він вважає, на те, щоб Джо Байден виграв президентські вибори.

Він назвав “ганьбою” “дезинформаційну і пропагандистську атаку” Китаю на США і Європу, а також спробою відволікти увагу громадськості від COVID-19.

“Китай веде масову дезінформаційну кампанію, тому що вони відчайдушно хочуть, щоб сонний Джо Байден виграв президентську гонку, щоб вони могли продовжувати грабувати Сполучені Штати, як вони робили це десятиліттями, поки не з’явився я!” – написав Трамп.

China is on a massive disinformation campaign because they are desperate to have Sleepy Joe Biden win the presidential race so they can continue to rip-off the United States, as they have done for decades, until I came along!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020