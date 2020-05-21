Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай зацікавлений в тому, щоб Джо Байден став наступним президентом Америки.

Про це Трамп написав в Twitter.

Трамп стверджує, що Китай дезінформував світову громадськість, не надаючи достовірних даних про шляхи передачі та поширення коронавірусу. Всі дії Китаю спрямовані, як він вважає, на те, щоб Джо Байден виграв президентські вибори.

Він назвав “ганьбою” “дезинформаційну і пропагандистську атаку” Китаю на США і Європу, а також спробою відволікти увагу громадськості від COVID-19.

“Китай веде масову дезінформаційну кампанію, тому що вони відчайдушно хочуть, щоб сонний Джо Байден виграв президентську гонку, щоб вони могли продовжувати грабувати Сполучені Штати, як вони робили це десятиліттями, поки не з’явився я!” – написав Трамп.

China is on a massive disinformation campaign because they are desperate to have Sleepy Joe Biden win the presidential race so they can continue to rip-off the United States, as they have done for decades, until I came along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

Трамп вважає, що Китай з самогу початку міг зупинити поширення коронавірусу, але спеціально цього не зробив.

У відповідь офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні заявив, що США варто скерувати свої сили на боротьбу з пандемією, а не шукати крайніх і звинувачувати у всьому Китай.

Він заявив, що світова спільнота не згідна з діями США.

“Очевидно, що міжнародне співтовариство в цілому не погоджується з діями США, які перекручують факти, суперечать самим собі, звинувачують інших і підривають міжнародне співробітництво в області боротьби з пандемією”, – сказав Ліцзяні.

Також китайський дипломат стверджує, що їх країна вже не раз пояснювала і спростовувала помилкові твердження, перераховані в листі, раніше опублікованому президентом США Дональдом Трампом.