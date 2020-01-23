Трамп звинуватив Обаму в затримці військової допомоги Україні

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
За словами президента, попередня адміністрація затримувала допомогу багатьом країнам.
“Демократи й Шифті Шифф, чий виступ перед Сенатом був сповнений брехні та спотворень, відмовляються визнати, що адміністрація Обами затримувала допомоги багатьом країнам, включаючи Україну, Пакистан, Філіппіни, Єгипет, Гондурас і Мексику”, – пише Трамп.
В той самий час він також за традицією назвав ситуацію з імпічментом “полюванням на відьом”.
Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.
10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі про його імпічмент. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.
- Днями голова Пентагону Марк Еспер заявив, що Міністерство оборони США готується надати наступний транш військової допомоги Україні.