Відповідні пости Трамп опублікував в Twitter.
Як повідомлялося раніше, європейський нафтогазовий індекс .SXEP впав на 13% після того, як Саудівська Аравія почала цінову війну з Росією через зниження офіційної ціни продажу та намічених планів по збільшенню видобутку нафти в наступному місяці.
На думку Трампа, в падінні ринку винні РФ, Саудівська Аравія та ЗМІ.
“Саудівська Аравія та Росія сперечаються про ціну та потоки нафти. Це, і фейкові новини, причина падіння ринку!”, — написав Трамп.
Також американський лідер відзначив позитивні, на його погляд, наслідки падіння цін.
“Добре для споживача, ціни на бензин знижуються!”, — додав він.
- Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту впали на 31% — це найгірший показник з 1991 року.
- Слідом за падінням цін на нафту падають європейські фондові індекси.
- У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що через коронавірус впаде і попит на нафту.