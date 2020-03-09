Президент США Дональд Трамп звинуватив у падінні цін на нафту Росію, Саудівську Аравію та ЗМІ, які поширюють фейкові новини.

Відповідні пости Трамп опублікував в Twitter.

Як повідомлялося раніше, європейський нафтогазовий індекс .SXEP впав на 13% після того, як Саудівська Аравія почала цінову війну з Росією через зниження офіційної ціни продажу та намічених планів по збільшенню видобутку нафти в наступному місяці.

На думку Трампа, в падінні ринку винні РФ, Саудівська Аравія та ЗМІ.

“Саудівська Аравія та Росія сперечаються про ціну та потоки нафти. Це, і фейкові новини, причина падіння ринку!”, — написав Трамп.

Також американський лідер відзначив позитивні, на його погляд, наслідки падіння цін.

“Добре для споживача, ціни на бензин знижуються!”, — додав він.