Про це повідомляє The Guardian.
Під час з’їзду Республіканської партії, на якому було близько тисячі осіб, Трамп заявив:
“Мої співвітчизники-американці, сьогодні ввечері, з серцем повним подяки і безмежного оптимізму, я повністю приймаю пропозицію стати кандидатом на пост президента США”.
У своїй промові Трамп критикував свого опонента – кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
Трамп зазначив, що зараз перед виборцями постав вибір: “рятувати американську мрію або дозволити соціалістам зруйнувати долю США”.
Post-speech fireworks that say “Trump 2020” pic.twitter.com/KKyLHqE6Ay
— Peter Stevenson (@PeterStevenson) August 28, 2020
З’їзд республіканців завершили феєрверком.
Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.