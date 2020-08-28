Про це повідомляє The Guardian.

Під час з’їзду Республіканської партії, на якому було близько тисячі осіб, Трамп заявив:

“Мої співвітчизники-американці, сьогодні ввечері, з серцем повним подяки і безмежного оптимізму, я повністю приймаю пропозицію стати кандидатом на пост президента США”.

У своїй промові Трамп критикував свого опонента – кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Трамп зазначив, що зараз перед виборцями постав вибір: “рятувати американську мрію або дозволити соціалістам зруйнувати долю США”.

З’їзд республіканців завершили феєрверком.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада.