Президент США Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися на майбутніх виборах, як кандидат від Республіканської партії.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час з’їзду Республіканської партії, на якому було близько тисячі осіб, Трамп заявив:

“Мої співвітчизники-американці, сьогодні ввечері, з серцем повним подяки і безмежного оптимізму, я повністю приймаю пропозицію стати кандидатом на пост президента США”.

У своїй промові Трамп критикував свого опонента – кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Трамп зазначив, що зараз перед виборцями постав вибір: “рятувати американську мрію або дозволити соціалістам зруйнувати долю США”.

Post-speech fireworks that say “Trump 2020” pic.twitter.com/KKyLHqE6Ay — Peter Stevenson (@PeterStevenson) August 28, 2020

З’їзд республіканців завершили феєрверком.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада.