Про це повідомляє американське видання USA Today.
У районі Клівленда в Трампа заплановано мітинг на 26 червня. Після цього, через тиждень, 3 липня, відбудеться ще один мітинг.
Про плани провести ці мітинги Трамп повідомляв ще місяць тому.
Ці мітинги — остання спроба Трампа зберегти свій вплив серед республіканців у ключових штатах перед виборами в Конгрес 2022 року.
До цього Трамп лише кілька разів з’являвся на публіці після того, як поїхав з Вашингтона в січні. Зокрема, він виступав на щорічній Консервативній конференції політичних дій (Орландо), дав кілька інтерв’ю на телебаченні та радіо в Орландо.
У червні він вперше з’явився перед “широкою аудиторією” на партійному з’їзді в Північній Кароліні.
Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
- Соціальна мережа Twitter також заблокувала акаунти ряду прибічників Дональда Трампа, які на своїх сторінках просували теорії змови спільноти QAnon.
- 16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Дональда Трампа, які були раніше заблоковані.
- У лютому Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.