45-й президент США Дональд Трампа збирається провести перші політичні мітинги в штатах Флорида та Огайо після того, як залишив у січні Білий дім.

Про це повідомляє американське видання USA Today.

У районі Клівленда в Трампа заплановано мітинг на 26 червня. Після цього, через тиждень, 3 липня, відбудеться ще один мітинг.

Про плани провести ці мітинги Трамп повідомляв ще місяць тому.

Ці мітинги — остання спроба Трампа зберегти свій вплив серед республіканців у ключових штатах перед виборами в Конгрес 2022 року.

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До цього Трамп лише кілька разів з’являвся на публіці після того, як поїхав з Вашингтона в січні. Зокрема, він виступав на щорічній Консервативній конференції політичних дій (Орландо), дав кілька інтерв’ю на телебаченні та радіо в Орландо.

У червні він вперше з’явився перед “широкою аудиторією” на партійному з’їзді в Північній Кароліні.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.