Колишній президент США Дональд Трамп під час гри в гольф заявив, що буде наступним американським лідером після Джо Байдена.

Про це повідомляє американське видання New York Post.

У соцмережах поширився відеоролик, де Трамп грає у гольф. У ході гри один із його партнерів заявив, що “підійшла черга 45-го президента США”, на що колишній глава Білого дому з іронією відповів: “45-го та 47-го”.

Дональд Трамп досі публічно не підтвердив, чи планує він знову балотуватися на виборах, але неодноразово робив натяки на другу виборчу кампанію.Свою позицію він пояснював тим, що у разі оголошення про президентські амбіції до нього будуть застосовуватися жорсткі вимоги щодо оподаткування.

Коли саме було знято відео і чи призначався цей запис для публічного розповсюдження, невідомо.