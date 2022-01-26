Про це повідомляє американське видання New York Post.
У соцмережах поширився відеоролик, де Трамп грає у гольф. У ході гри один із його партнерів заявив, що “підійшла черга 45-го президента США”, на що колишній глава Білого дому з іронією відповів: “45-го та 47-го”.
Дональд Трамп досі публічно не підтвердив, чи планує він знову балотуватися на виборах, але неодноразово робив натяки на другу виборчу кампанію.Свою позицію він пояснював тим, що у разі оголошення про президентські амбіції до нього будуть застосовуватися жорсткі вимоги щодо оподаткування.
Коли саме було знято відео і чи призначався цей запис для публічного розповсюдження, невідомо.
- Нагадаємо, генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс звинуватила сімейний бізнес Дональда Трампа у неодноразовому викривленні вартості своїх активів задля збільшення прибутку.
- Генеральний прокурор Нью-Йорка викликав до на допит президента США Дональда Трампа та двох його дітей у зв’язку з розслідуванням оцінки власності, що належить або контролюється Трампом та його компанією Trump Organization.
- Колишній президент Сполучених Штатів Америки бізнесмен Дональд Трамп заявив про отримання мільярда доларів інвестицій для нової соцмережі – Truth Social.