Ролик опубліковано на Facebook-сторінці Трампа.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня кандидат у президенти США Джо Байдена, спілкуючись з темношкірим радіоведучим Charlamagne Tha God, заявив, що темношкірі виборці, які ще не вирішили, за кого будуть голосувати, — “не чорні”.

“Послухайте, ви маєте побачитися з нами, коли приїдете до Нью-Йорка, віцепрезидент Байден. До листопада ще довго, у нас є багато запитань”, — сказав Charlamagne Tha God. “У вас є багато запитань, але я кажу вам, якщо у вас є проблема із з’ясуванням того, чи ви зі мною, чи з Трампом, тоді ви не чорношкірий”, — відповів Байден.

В результаті виборця розкритикували політика в Мережі. Прихильники Берні Сандерса, який вийшов з президентської гонки, застерігали Байдена, що через такі висловлювання він може втратити підтримку темношкірого населення і програти вибори.

Не прогавив цей інцидент і противник Байдена на прийдешніх виборах, чинний президент Дональд Трамп.

Він опублікував в соцмережах ролик, що представляє з себе нарізку кадрів з Байденом, який вимовляє скандальну репліку, і темношкірими чоловіками, які під час похорону несуть труну та танцюють (мем, який став популярним кілька місяців тому).

У ролику на труні з’являється напис “Президент Байден” — логотип президентської кампанії Байдена.