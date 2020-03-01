Президент Дональд Трамп помилився з підлогою першого американця, який помер від коронавірусу.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

“Вона була чудовою жінкою”, – додав Трамп.

Але як виявилося, в одній з лікарень в передмісті Сієтла помер чоловік, а не жінка.

При цьому працівники охорони здоров’я в районі Сієтла підтвердили ще два випадки захворювання коронавірусів і висловили побоювання, так як літні люди відносяться до числа найбільш уразливих до вірусу.

Чиновники в Каліфорнії та Іллінойсі оголосили ще по одному випадку захворювання.

Дональд Трамп повідомив про ймовірність появи нових випадків інфікування в США, проте запевнив, що країна готова до будь-якого розвитку ситуації.