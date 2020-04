Про це Трамп заявив на брифінгу.

“Це просто рекомендація. Я почуваю себе добре. Я просто не хочу цього робити. Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом і носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем’єр-міністрів, диктаторів, королів, королев … Навіть не знаю, це не для мене”, – заявив Трамп.

При цьому Трамп підкреслив, що в майбутньому він може змінити свою думку.

Pres. Trump on new mask recommendation: “I just don’t want to wear one myself.”

“Somehow sitting in the Oval Office, behind that beautiful Resolute Desk…I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens…I don’t see it for myself.” pic.twitter.com/g58VwRqQZB

— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 3, 2020