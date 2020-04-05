Про це Трамп заявив на брифінгу.
“Це просто рекомендація. Я почуваю себе добре. Я просто не хочу цього робити. Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом і носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем’єр-міністрів, диктаторів, королів, королев … Навіть не знаю, це не для мене”, – заявив Трамп.
При цьому Трамп підкреслив, що в майбутньому він може змінити свою думку.
Pres. Trump on new mask recommendation: “I just don’t want to wear one myself.”
“Somehow sitting in the Oval Office, behind that beautiful Resolute Desk…I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens…I don’t see it for myself.” pic.twitter.com/g58VwRqQZB
— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 3, 2020
Станом на сьогодні, в США новим коронавірусом інфікувалося понад 312 245 осіб, померло 8503 людини.
- 15 березня Трампу зробили первший тест на коронавірус після того, як він контактував з делегацією з Бразилії, у членів якої діагностували захворювання.
- 3 квітня Дональду Трампу зробили другий тест на коронавірус, який дав негативний результат.