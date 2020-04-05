Про це Трамп заявив на брифінгу.

“Це просто рекомендація. Я почуваю себе добре. Я просто не хочу цього робити. Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом і носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем’єр-міністрів, диктаторів, королів, королев … Навіть не знаю, це не для мене”, – заявив Трамп.

При цьому Трамп підкреслив, що в майбутньому він може змінити свою думку.

Станом на сьогодні, в США новим коронавірусом інфікувалося понад 312 245 осіб, померло 8503 людини.

  • 15 березня Трампу зробили  первший тест на коронавірус після того, як він контактував з делегацією з Бразилії, у членів якої діагностували захворювання.
  • 3 квітня Дональду Трампу зробили другий тест на коронавірус, який дав негативний результат.