Екс-радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що той відмовлявся слухати будь-яку негативну інформацію про главу Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNN.

Болтон зазначив, що Трамп завжди говорив про Путіна, як про важливого світового лідера, з яким потрібно знайти спільну мову, а не йти на конфронтацію. За його словами, він не раз відчував на собі “гнів Трампа” після того, як намагався розповісти негативну інформацію про Путіна.

Він зазначив, що у нього склалося враження, ніби “всі розуміють характер діяльності Росії, крім Трампа”.

Незважаючи на те, що Трамп не хотів слухати негатив про Путіна, розвідка все одно регулярно повідомляла про це президенту.

“Зазвичай президент бурчав і скаржився з цього приводу”, – пояснив Болтон.

Він згадав про ситуацію, коли Трамп особисто поспілкувався з Путіним, після чого заявив, що більше схильний вірити йому, ніж американській розвідці. Зокрема, це стосувалося ситуації з отруєнням Сергія Скрипаля в Солсбері (Лондон, Великобританія).