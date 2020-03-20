Про це заявив офіційний представник Білого дому Джадд Дір, повідомляє Reuters.

Планується, що зустріч онлайн не відбудеться, але представники G7 зможуть поспілкуватися у форматі відеотелеконференції.

“Щоб кожна країна могла зосередитися на боротьбі з медичними та економічними проблемами через COVID-19, за вказівкою президента Трампа директор Національної економічної ради США і представник США по G7 Ларрі Кудлоу розповів своїм колегам з G7, що саміт лідерів G7, який повинен був відбутися в Кемп-Девіді в червні, тепер буде проводитися у формі відеотелеконференції”, – сказав Дір.

Трамп уже провів таку конференцію з лідерами найбільших промислово розвинених країн світу на початку цього тижня і планує повторити це в квітні, травні і червні, коли повинна була відбутися фізична зустріч на президентському ретріті в Меріленді.

Білий дім розглядає таку зміну, як частину зусиль щодо пом’якшення наслідків для боротьби з коронавірусом. Як правило, країни відправляють великі делегації зі своїми лідерами на саміти G7, і журналісти з усього світу збираються для освітлення зустрічі.

Варто нагадати, що G7 складається зі Сполучених Штатів, Італії, Японії, Канади, Франції, Німеччини, Великобританії, а також Європейського Союзу.

У 2018 році президент США Догнальд Трамп заявляв, що Росія повинна брати участь в саміті країн “Великої сімки” (G7). За його словами, РФ необхідно “дозволити повернутися”, тому що ця країна повинна перебувати “за столом переговорів”.