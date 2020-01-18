Американський лідер Дональд Трамп відреагував на заяви партнера свого адвоката Лева Парнаса про те, що він нібито був в курсі діяльності останнього в Україні.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Трамп вважає, що Парнас каже неправду, коли заявляє про те, що за ініціативою президента з боку американських чиновників і Білого дому здійснювався тиск на Україну з вимогою почати розслідування відносно Хантера Байдена.

“Черговий обман. Можливо, він хоче отримати вигоду для себе”, – заявив Трамп.

До цього прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що Парнас – “особа, звільнена під заставу за федеральні злочини і намагається зменшити свій можливий термін ув’язнення”.

Раніше Парнас заявляв, що американська адміністрація ще в травні просила президента України Володимира Зеленського почати розслідування відносно Хантера Байдена, а якщо це не зроблять, то позбавлять Україну “всієї американської допомоги”.

Також він говорив про те, що Трамп скасував візит до Польщі у вересні, щоб не бачитися із Зеленським, під приводом наближення урагану “Доріан” до США.

Радниця Трампа Келліан Конуей розкритикувала увагу ЗМІ до Парнаса, сказавши, що він не заслуговує інтерв’ю.

“Я б тільки застерегла проти цього, тому що заяви проти Дональда Трампа не означають, що він чесний чи заслуговує довіри, або що він хороша людина”, – сказала вона журналістам.

У міністерстві юстиції США назвали слова Парнаса “100% неправдою”.