Соответствующий пост Трамп опублікував у Twitter.
Як повідомлялося раніше, розвідка США встановила факт втручання Росії в президентські вибори 2020 року з метою посприяти переобранню Дональда Трампа. Після оприлюднення цієї інформації Трамп звільнив виконуючого обов’язки директора національної розвідки.
У п’ятницю, 21 лютого, Трамп заявив, що повідомлення американських спецслужб про те, що Росія знову втручається в президентські вибори в його користь, — фейк, підготовлений демократами.
“Демократи в Конгресі починають ще одну кампанію з дезінформації, заявляючи, що Росія вважає мене кращим за будь-якого з кандидатів від демократів, які нічого не роблять, і досі, за два тижні, не змогли підрахувати свої голоси в Айові”, — написав Трамп.
- Раніше повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.
- 6 січня минулого року американська розвідка опублікувала доповідь про втручання Росії в президентські вибори в США. Згідно з доповіддю, США розцінюють дії Росії і Путіна як мали на меті підірвати суспільну віру в демократичний процес США, спотворити авторитет Клінтон і завдати шкоди потенційному президенту США.