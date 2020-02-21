Президент США Дональд Трамп заперечує, що Росія втручається в американські вибори, щоб посприяти його переобранню.

Соответствующий пост Трамп опублікував у Twitter.

Як повідомлялося раніше, розвідка США встановила факт втручання Росії в президентські вибори 2020 року з метою посприяти переобранню Дональда Трампа. Після оприлюднення цієї інформації Трамп звільнив виконуючого обов’язки директора національної розвідки.

У п’ятницю, 21 лютого, Трамп заявив, що повідомлення американських спецслужб про те, що Росія знову втручається в президентські вибори в його користь, — фейк, підготовлений демократами.

“Демократи в Конгресі починають ще одну кампанію з дезінформації, заявляючи, що Росія вважає мене кращим за будь-якого з кандидатів від демократів, які нічого не роблять, і досі, за два тижні, не змогли підрахувати свої голоси в Айові”, — написав Трамп.