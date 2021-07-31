Про це повідомляє американське видання CNBC.

В Міністерстві юстиції ухвалили наказ, який дозволяє податковій службі (IRS) передавати декларації Трампа в Конгрес. Але Федеральний суд дав захисту Трампа час на те, аби вони оскаржили це рішення.

Суддя окружного суду США в окрузі Колумбія Тревор Макфадден сказав, що Трамп та його адвокати повинні дати відповідь до середи.

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Ні Трамп, ні його захисники поки не прокоментували – чи оскаржуватимуть рішення.

Відповідне рішення Мін’юсту було ухвалено в п’ятницю й кардинально відрізняється від того, що було ухвалено за президентства Трампа. В наказі сказано, що податкові декларації Трампа має отримати Конгрес від Податкової служби. Юрисконсульт при профільному міністерстві вказав у звіті на 39 сторінок, нагадав, що Трамп став першим президентом за останні десятиріччя, який відмовився публікувати декларації.