Про це повідомляє американське видання CNBC.
В Міністерстві юстиції ухвалили наказ, який дозволяє податковій службі (IRS) передавати декларації Трампа в Конгрес. Але Федеральний суд дав захисту Трампа час на те, аби вони оскаржили це рішення.
Суддя окружного суду США в окрузі Колумбія Тревор Макфадден сказав, що Трамп та його адвокати повинні дати відповідь до середи.
Ні Трамп, ні його захисники поки не прокоментували – чи оскаржуватимуть рішення.
Відповідне рішення Мін’юсту було ухвалено в п’ятницю й кардинально відрізняється від того, що було ухвалено за президентства Трампа. В наказі сказано, що податкові декларації Трампа має отримати Конгрес від Податкової служби. Юрисконсульт при профільному міністерстві вказав у звіті на 39 сторінок, нагадав, що Трамп став першим президентом за останні десятиріччя, який відмовився публікувати декларації.
- Раніше газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.
- Трамп у відповідь заявив, що ЗМІ розповсюджують фейки, знову підіймають інформацію про його податки та “іншу нісенітницю з незаконно отриманою інформацією” перед виборами і роблять це “тільки з поганими намірами”.
- Нагадаємо, із 45-м президентом США пов’язано понад 15 кримінальних проваджень. Він може зіткнутися з щонайменше 6 судовими процесами, що пов’язані не тільки з його фінансовими справами.