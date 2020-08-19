Це сталося під час брифінгу президента.
Трамп подумав, що його запитують про протести проти расизму в Портленді, але потім зрозумів, що мова про Білорусь.
“Чи підтримую я протестуючих і терористів?”, – перепитав Трамп.
Після цього Трампу пояснили, що мова йде про Білорусь. Президент відповів, що “не бачить багато демократії в цій країні”.
Він звернув увагу на те, що демократія – важлива складова частина цивілізованого суспільства.
“Не схоже, що ми бачимо багато демократії в Білорусі. Там, безумовно, пройшов дуже великий марш, і він здається був мирним”, – заявив Трампа.
Asked if he supports protesters in Belarus, Trump mishears the reporter and offers a Freudian slip — "protesters and terrorists?" Then, after paying lip service to democracy, he takes the opportunity to bash "so-called peaceful protesters" in Portland. pic.twitter.com/NvulVR26zi
— Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2020
Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.
Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.
14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- 9 серпня у Білорусі спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- 16 серпня близько 200 тисяч білорусів зібралися на “Марш Свободи” у центрі Мінську. Протестувальники вимагають відставки президента країни Олександра Лукашенка. Аналогічні акції проходять й у інших містах Білорусі.
- З 17 серпня в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк.