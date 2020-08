Це сталося під час брифінгу президента.

Трамп подумав, що його запитують про протести проти расизму в Портленді, але потім зрозумів, що мова про Білорусь.

“Чи підтримую я протестуючих і терористів?”, – перепитав Трамп.

Після цього Трампу пояснили, що мова йде про Білорусь. Президент відповів, що “не бачить багато демократії в цій країні”.

Він звернув увагу на те, що демократія – важлива складова частина цивілізованого суспільства.

“Не схоже, що ми бачимо багато демократії в Білорусі. Там, безумовно, пройшов дуже великий марш, і він здається був мирним”, – заявив Трампа.

Asked if he supports protesters in Belarus, Trump mishears the reporter and offers a Freudian slip — "protesters and terrorists?" Then, after paying lip service to democracy, he takes the opportunity to bash "so-called peaceful protesters" in Portland. pic.twitter.com/NvulVR26zi

— Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2020