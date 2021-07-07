Про це повідомляє The Guardian з посиланням на книгу журналіста Майкла Бендера.

Зазначається, що Трамп ініціював розмову про Адольфа Гітлера у 2018 році під час візиту в Європу з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Автор книги пише, що заяви колишнього президента США “приголомшили” Келлі, який є відставним генералом морської піхоти США. Начальник штабу “нагадав президенту, на чиєму боці були країни під час конфлікту” і “поєднав точки від Першої світової війни до Другої світової війни й всіма звірствами Гітлера”.

Він повідомляє, що Трамп заперечував критику щодо Гітлера.

Джерела на умовах анонімності повідомили Бендеру, що Келлі “сказав президенту, що він помиляється, але Трампа це не зупинило”. Зокрема, експрезидент США підкреслював, що за часів Гітлера в 1930-і роки відбулося відновлення економіки Німеччини.

“Келлі знову відступив, і доводив, що німецькому народові було б краще бути бідним, ніж піддатися нацистському геноциду”, – пише автор.

Син Келлі був убитий в Афганістані у 2010 році. Дискусія з Трампом вплинула на нього. Він залишив Білий дім на початку 2019 року. Відтоді він критикував Трампа, розповідаючи, що президент, якому він служив, був “найнедосконалішою людиною, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті”.

Келлі доклав усіх зусиль, щоб подолати “разючу зневагу Трампа до історії”, зазначає Бендер.

Автор пише, що під час тієї поїздки в Європу Трамп виголошував кілька скандальних заяв. Зокрема, він називав загиблих у війні американських солдатів “невдахами”.