Про це повідомляє The New York Times.
У штаті з населенням близько 29 мільйонів осіб проголосували понад 10 мільйонів.
Так, за Трампа віддали голоси 52,2% виборців, а за Байдена – 46,4%.
У зв’язку з тим, що Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів, його наближення до позначки в 270 голосів виборників стало реальнішим.
Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляли бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.
Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.
Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.
Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.
У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.
- Раніше #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.
- Про перебіг подій у день фголосування читайте в матеріалі #Букв.