Кандидат в президенти США Дональд Трамп виграв в штаті Техас, отримавши 38 голосів виборників. У цьому великому штаті традиційно виграють представники Республіканської партії.

Про це повідомляє The New York Times.

У штаті з населенням близько 29 мільйонів осіб проголосували понад 10 мільйонів.

Так, за Трампа віддали голоси 52,2% виборців, а за Байдена – 46,4%.

У зв’язку з тим, що Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів, його наближення до позначки в 270 голосів виборників стало реальнішим.

Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляли бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. З цією метою його кампанія облаштувала дві кімнати.

Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.

У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.