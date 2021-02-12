45-й президент США Дональд Трамп переніс коронавірус COVID-19 важче, ніж про це повідомляв Білий дім.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на інформацію чотирьох обізнаних джерел.

Зокрема, у Трампа був надзвичайно низький рівень кисню в крові: сатурація впала до 80 %, хоча захворювання вважається важким, коли рівень кисню в крові падає до 90 %.

Також у експрезидента спостерігалися проблеми з легенями, які зазвичай пов’язують з пневмонією.

Деякі чиновники вважали, що його потрібно буде підключати до апарату штучної вентиляції легенів.

Зокрема, в легенях Трампа були виявлені інфільтрати, які виникають, коли легені запалені і містять рідину або бактерії. Їх присутність, особливо коли у пацієнта проявляються інші симптоми, може бути ознакою загострення хвороби.

Видання зазначає, що нова інформація про боротьбу Трампа з коронавірусом свідчить про обмежений, а іноді і той, що вводить в оману, характер розкритої в той час інформації про його стан. Тим більше, що у віці 74 років, з надмірною вагою, він був схильний до ризику важкого захворювання.

2 жовтня у Трампа з’явилися проблеми з диханням і температура, на наступний день його доставили в лікарню, де призначили екстрене лікування.

Експрезидент не хотів їхати туди, але помічники говорили йому, що він може прийняти це рішення сам або ризикнути дочекатися, поки Секретна служба США не буде змушена відвести його, якщо йому стане гірше.

Поки Трамп знаходився в лікарні Вальтера Ріда, представники Білого дому намагалися применшити серйозність ситуації, заявивши, що він знаходиться в хорошому настрої.

Він покинув лікарню через три дні, влаштувавши коротку поїздку на своєму броньованому позашляховику, щоб помахати натовпу прихильників біля будівлі.

До сих пір невідомо чи був Трамп уже хворий COVID-19, коли він брав участь у президентських дебатах 29 вересня, всього за два дні до публічного оголошення про позитивний тест, і за три дні до погіршення стану.